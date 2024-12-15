154 مليون خدمة.. ماذا قدمت مبادرة "بداية" منذ انطلاقها؟

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن إجمالي عدد الخدمات التي قدمتها مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» منذ انطلاقها بلغ 154 مليونًا و77 ألفًا و255 خدمة.

وخلال الأيام الأربعة الماضية فقط، قدمت المبادرة 8 ملايين و591 ألفًا و810 خدمات. ففي مجال تمكين وتدريب المرأة، استفادت 144 ألفًا و891 سيدة من خلال 237 نشاطًا وخدمة، كما تم توزيع 60.5 طنًا من اللحوم على 60 ألفًا و532 أسرة. إضافة إلى ذلك، نظمت المبادرة 37 قافلة تنموية شاملة استفاد منها 15 ألفًا و372 مواطنًا، و198 ندوة توعوية وعلمية وثقافية شارك فيها 4 آلاف و395 مستفيدًا.

وبحسب بيان اليوم، شملت فعاليات المبادرة خلال الأيام الأربعة الماضية أيضًا تقديم 4 آلاف و222 خدمة في الأنشطة الشبابية والرياضية، استفاد منها 417 ألفًا و417 مشاركًا. كما تم تنظيم حملات توعية بأهمية الألف يوم الأولى في حياة الطفل، من خلال الرائدات الاجتماعيات، استفاد منها 200 ألف و19 مواطنًا، وتم تقديم مساعدات اجتماعية (تعليمية، ومنح، وزواج، وتعويضات) لـ32 ألفًا و546 مواطنًا، إضافة إلى توزيع 2229 بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتقديم خدمات تأهيلية لـ3 آلاف و153 مواطنًا من خلال مؤسسات رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة. كما تم توزيع بطاقات برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لـ25 ألفًا و710 مستفيدين، واستفادت 39 ألفًا و954 سيدة من مشروع تدريب المرأة الريفية.

وقدمت المبادرة 7 ملايين و7 آلاف و656 خدمة صحية متنوعة، شملت خدمات علاجية ووقائية وتنظيم الأسرة، وزيارات منزلية لمتابعة الحمل ونمو الطفل، من خلال 69 قافلة طبية. كما تم تنظيم 816 فعالية ثقافية متنوعة تضمنت ندوات ومحاضرات وورشًا وعروضًا مسرحية، استفاد منها 57 ألفًا و141 مواطنًا.

وفي مجال دعم المشاريع، موّلت مبادرة «بداية» 12 ألفًا و307 مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر للشباب وللأسر الأولى بالرعاية. كما نظمت ندوات عن الشمول المالي بالتعاون مع الرائدات الاجتماعيات، استفاد منها 2200 شخص. وضمن الأنشطة البيطرية، قدمت المبادرة 97 ألفًا و869 خدمة بيطرية تضمنت خدمات التجريع والرش، حملات التحصين، الرعاية التناسلية، وعلاج الدواجن، بالإضافة إلى ندوات إرشادية بيطرية وزراعية استفاد منها 5 آلاف و885 مستفيدًا.

كما نظمت المبادرة أنشطة تدريبية للمقبلين على الزواج ضمن البرنامج القومي «مودة»، استفاد منها 2167 متدربًا. وتم تكثيف خدمات التوثيق والتصديق على المحررات الرسمية، حيث بلغ عددها 5 آلاف و593 خدمة، نُفِّذت في فترات عمل مسائية ومن خلال وحدات متنقلة.

وعلاوة على ذلك، تم تنظيم 15 فعالية لتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية والإسعافات الأولية، وتوعية العاملين بالحقوق والواجبات في بيئة العمل، بمشاركة 339 عاملًا من منشآت القطاع العام. كما شملت المبادرة تقديم 8 ندوات ودورات تدريبية مهنية ولغة إنجليزية لـ779 متدربًا، وتوفير 32 فرصة عمل للشباب من الجنسين، و450 عقد عمل لذوي الهمم. كما نُفذت ورش تفاعلية لرفع وعي الطلبة بأهمية الحفاظ على المياه والتغيرات المناخية، استفاد منها 1285 طالبًا وطالبة.

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