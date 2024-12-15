تحذير.. "حماية المستهلك": لا تنساقوا وراء الإعلانات الوهمية وحافظوا على بيانات البطاقة البنكية

كتب- محمد سامي:

حذَّر جهاز حماية المستهلك، في بيان له اليوم الأحد، جموع المستهلكين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة، والتسوق من خلال مواقع غير آمنة، والتي من خلالها يتم اختراق خصوصيتك وبياناتك الشخصية.

وناشد الجهازُ المستهلكين بضرورة التسوق عبر موقع آمن WebsiteSecure، يُحافظ على البيانات الشخصية وأرقام بطاقتك الاتمانية، المُستخدمة في الشراء، فضلًا عن ضرورة التأكد من صحة البيانات والأرقام الخاصة بقيمة المشتريات وتفاصيل البطاقة البنكية.

وناشد الجهاز أيضًا المستهلكين بالحرص على الشراء من المواقع التي توجد لها مقرات داخل جمهورية مصر العربية، مع قراءة الشروط والأحكام؛ وخصوصًا شروط وسياسة الاستبدال والاسترجاع بعناية.

وأهاب الجهاز بالمواطنين عدم اختيار الدفع المُسبق للمنصات المجهولة وغير المُعتمدة، والتي ليس لها كيان تجاري على أرض الواقع، وعدم ربط البطاقات البنكية مع هذا النوع من المنصات.

وحذَّرَ الجهاز جموع المستهكلين بعدم شراء الأدوية والمنتجات الطبية إلا من الأماكن المُصرح لها بذلك.

وأهاب جهاز حماية المستهلك بالتُجار والموردين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك.

واختتم الجهاز بيانه، قائلاً: "خليك في الأمان.. وحافظ على بياناتك".

للإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات سلبية غير مُنضبطة يرجي التواصل من خلال الوسائل التالية:

- الاتصال بالخط الساخن ( 19588) من خلال الخط الأرضي.

- إرسال الشكوى عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك من خلال جوجل بلاي- آبل ستور.

- إرسال الشكوى عن طريق الرابط التالي: http://shakwa.cpa-mobile.com/

- إرسال الشكوى إلكترونيًّا من خلال الموقع الرسمي للجهاز: https://cpa.gov.eg/ar-eg/

- إرسال الشكوى عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع facebook، جهاز حماية المستهلك المصري.

التوجه إلى مقر الجهاز الرئيسي الكائن بـ96 أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 بالقرية الذكية، أو من خلال كل الأفرع الإقليمية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.



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