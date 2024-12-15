كاتب صحفي: الصحافة مهنة أمن قومي.. والصحف "مراكب شاحطة"

كتب- محمد شاكر:

انطلقت جلسة نقاشية، اليوم الأحد، بنقابة الصحفيين؛ بعنوان "تحديات الإصلاح الإداري وبيئة العمل في الصحف المصرية"، ضمن فاعليات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية.

ويشارك في الجلسة الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة "الأهرام"، والكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة "اليوم السابع"، والصحفي سامح محروس عضو الهيئة الوطنية للصحافة، والصحفي محمد الشافعي، والصحفي هشام فؤاد، وتدير الجلسة الكاتبة الصحفية أمينة النقاش.

وانتقد الصحفي محمد الشافعي أوضاعَ الصحافة، مؤكداً أن الصحف تشبه المراكب "الشاحطة"، وهذا الأمر تم بفعل فاعل، مؤكدًا أن هامش الحرية تآكل؛ وهو ما أدى إلى تآكل المهنية.

وقال الشافعي: القارئ يعزف عن اقتناء الصحف والمجلات؛ لأنها لا تعبر عنه، وقد شهدت عصر الصحافة المليونية وقت أن كانت الصحف توزع مليون نسخة.

وأضاف الشافعي: فكرة ضم الصحف وتقليصها تم بشكل غير علمي وغير منطقي، ورأينا ضم مجلة "الكواكب" مع مجلة "طبيبك الخاص"، وكان الأَولَى ضم "الكواكب" إلى "نصف الدنيا"، حتى لو كان من مؤسستَين مختلفتَين.

وأكمل الصحفي محمد الشافعي: هذه المهنة في خطر، والخطورة تكمن في أننا لا نعلم قيمتها؛ لأن لدينا الآن عشرات الأحزاب؛ ولكنها بلا تأثير، وأعتقد أن هذه مهنة الصحافة، مهنة أمن قومي، والصحفي مثل الجندي الذي يقف على الثغور، ولو علمنا قيمة الصحافة لما وصل حالها إلى هذا الوضع.

وتسلط هذه الجلسة الضوء على التحديات الإدارية التي تواجه المؤسسات الصحفية المصرية، وتناقش الحلول المقترحة لتعزيز الكفاءة الإدارية وتحسين بيئة العمل للصحفيين، مع التركيز على أهمية تطوير السياسات الداخلية، وإعادة هيكلة المؤسسات لمواكبة المتغيرات السريعة في قطاع الإعلام.