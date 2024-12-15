عبد المحسن سلامة: الصحافة الورقية لم تمت ويجب تنويع مصادر الدخل

كتب- محمد أبو بكر:

قال عبدالمحسن سلامة، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه على الرغم من تراجع معدلات بيع الصحف الورقية إلا أن الصحافة الورقية لم تمت حتى الآن.

وأضاف "سلامة"، خلال جلسة "سبل الإصلاح المالي والاقتصادي في المؤسسات الصحفية والصحف"، ضمن جلشات اليوم الأول للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، الذي يقام تحت شعار "دورة فلسطين.. طريق إلى التغيير"، أنه يجب تغيير وتنويع مصادر التمويل والدخل بالنسبة للمؤسسات الصحفية، قائلًا: "جامعة الأهرام على سبيل المثال، أتوقع أن تصل إيرادتها لمليون جنيه سنويًا".

وتابع: يجب مواجهة تحديات الصحافة بفكر مختلف خلال الفترة القادمة.

يشارك في الجلسة، عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين الأسبق، عبد الفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، غالي محمد، رئيس مجلس إدارة دار الهلال الأسبق، حازم شريف، حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، ومحمود الحضري، مقرر لجنة اقتصاديات الصحافة بالمؤتمر، وتديرها الإعلامية لميس الحديدي.

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