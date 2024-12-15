نقيب الصحفيين يكشف أسباب تدهور الأوضاع الاقتصادية للصحف والصحفيين

كتب- عمرو صالح:

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن قصور سقف الحرية في الصحف والمواقع الإخبارية أدَّى إلى تراجع مشاهدات المواقع، وضعف نسبة الإقبال على الصحف الورقية؛ مما ترتب عليه تدهور الأوضاع الاقتصادية للصحفيين.

وأوضح البلشي أن حرية الصحافة هي الرسالة التي تتبناها نقابة الصحفيين، مشيرًا إلى أنه برفع سقف الحرية سترتفع الأوضاع الاقتصادية للمؤسسات؛ مما ينعكس بتحسن المستوى المعيشي للصحفيين والعاملين بها.

وأشار نقيب الصحفيين إلى أن النقابة لديها مسودة تتعلق بقانون تداول المعلومات، والتي من شأنها أن تنظم العمل الصحفي وحرية التداول.

واختتم البلشي حديثه، مطالبًا بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًّا.

جاء ذلك خلال كلمة نقيب الصحفيين، اليوم الأحد، بجلسة "أوضاع الصحافة والصحفيين وتدخلات تشريعية واجبة"؛ التي تعد ضمن جلسات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، المنعقدة بمقر النقابة.

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