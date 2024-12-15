رئيس تحرير "المال": الصحافة الورقية ماتت

كتب- محمد أبو بكر:

قال حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، إن الصحافة الورقية ماتت بالفعل.

وأضاف "شريف"، خلال جلسة سبل الإصلاح المالي والاقتصادي في المؤسسات الصحفية والصحف، إنه لاحظ أن الجلسة ليست للمحاور الموضوعة لها، بل بعضها مطالب مهمة ليس محلها في هذه الجلسة.

وأضاف: الأجواء على ترابيزة النقابة مغموسمة وانتخابية.

وتابع: بشأن الإجابة على سؤال هل الصحافة الورقية ماتت بالفعل؟.. نعم ماتت بالفعل.

اقرأ أيضا:

برودة وأمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

الحج 2025.. السياحة تكشف حقيقة إيقاف السعودية تأشيرة الزيارة قبل شهر رمضان

موعد بداية فصل الشتاء 2024.. أيام على بدء الطقس البارد وانخفاض الحرارة