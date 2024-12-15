تفاصيل تشغيلات 3 أدوية حذرت منها هيئة الدواء في ديسمبر.. هكذا تكتشفها

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء خلال الأيام الأخيرة، 3 تحذيرات رسمية من تشغيلات غير مطابقة للمواصفات لعدد من الأدوية المتداولة، موجهة بضرورة ضبطها وتحريزها وسحبها من الأسواق.

أولى تلك التحذيرات كانت في المنشور الدوري الذي حمل رقم 51 لسنة 2024، للمطالبة بسحب التشغيلة رقم A231311، من دواء كو - ديلاترول؛ والتي أنتجتها شركة كيميفارم.

وأرجعت الهيئة تحذيرها لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة من قِبل معامل الهيئة.

مستحضر Co-Dilatrol Tablet يحتوي عادةً على مزيج من المواد الفعالة التي تُستخدم لعلاج حالات ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وتقليل خطر الإصابة بمضاعفات مثل السكتات الدماغية أو النوبات القلبية.

تحذير من دواء للأعصاب "غير مطابق للمواصفات"

وجاء التحذير الثاني بمنشور دوري حمل رقم 52 لسنة 2024، ويخص 3 تشغيلات من دواء "Gampyrcetal 10 mg/ml"، هي: 2301167 و2301168 و2301169، من إنتاج شركة بدر فارما.

وأرجعت الهيئة هذا التحذير لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية.

ودواء Gampyrcetal 10 mg/ml هو مستحضر دوائي يُستخدم في معالجة مجموعة من الحالات العصبية، وهو يُعطى عن طريق الحقن الوريدي (IV infusion) في بعض الحالات، منها علاج آلام الأعصاب، والتشجنات، والاعتلال العصبي السكري.

تحذير من محلول مركز للغسيل الكلوي

كما أصدرت الهيئة منشورًا دورياً حمل رقم 53 لسنة 2024، بسحب التشغيلة رقم "206472023"، من محلول مركز للغسيل الكلوي 1047؛ من إنتاج شركة النصر، مرجعة السبب لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية.

والمحلول المركز للغسيل الكلوي (عادة ما يُشار إليه بمحلول غسيل الكلى) هو محلول يستخدم في علاج المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي، وهو جزء من علاج الغسيل الكلوي.

ماذا تفعل مع تلك التشغيلات غير المطابقة؟

دعت هيئة الدواء الصيدليات ومنافذ التوزيع إلى التوقف عن تداول التشغيلات المذكورة في المنشور، مع تحريز الكميات المتوفرة لضمان عدم وصولها إلى المستهلكين.

وفي حالة الشك أو الحاجة إلى المزيد من الاستفسارات، يمكن التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يقتصر على التشغيلات المحددة في المنشور ولا يمتد ليشمل تداول المستحضر بشكل عام.

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