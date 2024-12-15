مصر تسعى لإنشاء 5 موانٍ جافة جديدة وطرحها على القطاع الخاص -تفاصيل

كتب- محمد نصار:

تستهدف وزارة النقل زيادة عدد المواني الجافة في مصر من خلال طرح حق إنشاء وإدارة وتشغيل عدد من المواني الجافة في عدد من المحافظات.

وحصل مصراوي على تفاصيل مشروعات المواني الجافة الجديدة التي تستهدف الوزارة طرحها على القطاع الخاص والمستثمرين وذلك على النحو التالي:

1- الميناء الجاف بالفيوم الجديدة

- تبلغ مساحة الميناء الجاف المستهدف إقامته في الفيوم الجديدة نحو 100 فدان، ويتبع وزارة النقل/ الهيئة العامة للمواني البرية والجافة.

- يستهدف المشروع استكمال وربط حلقات النقل المتعدد الوسائط، وتحقيق مفاهيم اللوجستيات لتقليل تكاليف النقل، ومنع التكدس بالمواني البحرية، ودعم الاقتصاد القومي.

- الأنشطة المقترحة: أعمال جمركية، ومنطقة صناعية، ومنطقة خدمات، وصناعات تحويلية، وصناعات تكميلية، وتغليف، وتعبئة، وخدمات لوجستية.

- طريقة الدفع: عوائد سنوية (ثابت - متغير) - نسبة من إجمالي الإيراد داخل المشروع.

- مميزات المشروع: توصيل كافة المرافق على حدود الأرض

- حجم العمالة المتوقعة: 100 فرصة عمل مباشرة و1500 فرصة عمل غير مباشرة.

- الفئات المستهدفة من الخدمة المقدمة: المستوردين، والمصدرين، والمستخلصين، والمناطق الصناعية المحيطة.

- المستندات المطلوبة من المستثمر للتقدم على الفرصة: سجل تجاري، وبطاقة ضريبية، وشهادات عن الأعمال السابقة معنمدة ومختومة في نفس مجال النشاط.

- التكلفة التقديرية: 176 مليون دولار تقريبًا.

2- الميناء الجاف التخصصي بمنطقة شق الثعبان

- الموقع: مدينة البساتين بمحافظة القاهرة.

- مساحة الأرض: 125 فدانًا.

- جهة الولاية: وزارة النقل/ الهيئة العامة للمواني البرية والجافة.

- مميزات المشروع: تتميز قطعة الأرض (مساحة 125.2 فدان) بقربها من محجر الرخام.

- الأنشطة المقترحة: أعمال جمركية، ومنطقة خدمات، وتغليف، وتعبئة، وخدمات لوجستية.

- طريقة الدفع: عوائد سنوية (ثابت - متغير) - نسبة من إجمالي الإيراد داخل المشروع.

- موقف المرافق: تقوم الهيئة بتوصيل المرافق على رأس الأرض.

- التراخيص المطلوبة من المستثمر: تراخيص الميناء، وتراخيص مزاولة النشاط، وإنشاء شركة خاصة للمشروع فقط.

- المستندات المطلوبة من المستثمر للتقدم على الفرصة: سجل تجاري، وبطاقة ضريبية، وشهادات عن الأعمال السابقة معتمدة ومختومة في نفس مجال النشاط.

- حجم العمالة المتوقعة: 200 فرصة عمل مباشرة، و1000 فرصة عمل غير مباشرة.

- الفئات المستهدفة من الخدمة المقدمة: المستوردين، والمصدرين، والمستخلصين، والمناطق الصناعية المحيطة.

3- ميناء جاف متخصص في الصب الجاف بمدينة السادات

- الموقع: مدينة السادات بمحافظة المنوفية.

- مساحة الأرض: 75 فدانًا.

- جهة الولاية: وزارة النقل/ الهيئة العامة للمواني البرية والجافة.

- الأنشطة المقترحة: أعمال جمركية، ومنطقة صناعية، ومنطقة خدمات، وصناعات تحويلية، وصناعات تكميلية، وتغليف، وتعبئة، وخدمات لوجستية.

- الهدف من المشروع: استكمال وربط حلقات النقل المتعدد الوسائط، وتحقيق مفاهيم اللوجستيات لتقليل تكاليف النقل، ودعم الاقتصاد القومي، وخدمة المنطقة الصناعية بمدينة السادات، وتيسير حركة الصادرات والواردات للمنطقة، ومنع التكدس بميناء الإسكندرية والدخيلة.

- موقف المرافق: جارٍ توصيل المرافق حتى حدود المشروع بتكلفة 83 مليون جنيه.

- مميزات المشروع: تم توصيل جميع المرافق حتى حدود المشروع.

- حجم العمالة المتوقعة: 135 فرصة عمل مباشرة، و1000 فرصة عمل غير مباشرة.

- الفئات المستهدفة من الخدمة المقدمة: المستوردين، والمصدرين، والمستخلصين، والمناطق الصناعية المحيطة.

- المستندات المطلوبة من المستثمر للتقدم على الفرصة: سجل تجاري، وبطاقة ضريبية، وشهادات عن الأعمال السابقة معنمدة ومختومة في نفس مجال النشاط.

4- الميناء الجاف بمدينة كوم أبو راضي ببني سويف الجديدة

- الموقع: مدينة كوم أبو راضي في بني سويف الجديدة.

- مساحة الأرض: 146 فدانًا.

- جهة الولاية: وزارة النقل/ الهيئة العامة للمواني البرية والجافة.

- الهدف من المشروع: استكمال وربط حلقات النقل المتعدد الوسائط، وتحقيق مفاهيم اللوجستيات لتقليل تكاليف النقل، ومنع التكدس بالمواني البحرية، ودعم الاقتصاد القومي، وخدمة المنطقة الصناعية بمدينة كوم أبو راضي، وتنمية منطقة الصعيد.

- الأنشطة المقترحة: أعمال جمركية، ومنطقة صناعية، ومنطقة خدمات، وصناعات تحويلية، وصناعات تكميلية، وتغليف، وتعبئة، وخدمات لوجستية

- طريقة الدفع: عوائد سنوية (ثابت - متغير) - نسبة من إجمالي الإيراد داخل المشروع.

- مميزات المشروع: توصيل كافة المرافق على حدود الأرض.

- حجم العمالة المتوقعة: 200 فرصة عمل مباشرة، و1500 فرصة عمل غير مباشرة.

- الفئات المستهدفة: المستوردين، والمصدرين، والمستخلصين، والمناطق الصناعية المحيطة.

- التكلفة التقديرية: 160 مليون دولار تقريبًا.

5- الميناء الجاف بمدينة الطور

- مساحة الأرض: 100 فدان.

- الموقع: محافظة جنوب سيناء - مدينة الطور.

- جهة الولاية: وزارة النقل/ الهيئة العامة للمواني البرية والجافة.

- الهدف من المشروع: استكمال وربط حلقات النقل المتعدد الوسائط، وتحقيق مفاهيم اللوجستيات لتقليل تكاليف النقل، ومنع التكدس بالمواني البحرية، ودعم الاقتصاد القومي، وخدمة ميناء الطور البحري والذي يتم تطويره لاستقبال البضائع، وتنمية منطقة جنوب سيناء حيث يساهم في تيسير عملية التجارة الخارجية مع الدول الآسيوية عبر مشروع جسر الملك سلمان الذي يربط بين مصر والسعودية.

- الأنشطة المقترحة: أعمال جمركية، ومنطقة صناعية، ومنطقة خدمات، وصناعات تحويلية، وصناعات تكميلية، وتغليف، وتعبئة، وخدمات لوجستية.

- مميزات المشروع: تتحمل الهيئة تكلفة توصيل المرافق إلى الحدود الخارجية للمشروع.

- طريقة الدفع: عوائد سنوية (ثابت - متغير) - نسبة من إجمالي الإيراد داخل المشروع.

- حجم العمالة المتوقعة: 130 فرصة عمل مباشرة، و1500 فرصة عمل غير مباشرة.

- الفئات المستهدفة من الخدمة المقدمة: المستوردين، والمصدرين، والمستخلصين، والمناطق الصناعية المحيطة.

- المستندات المطلوبة من المستثمر للتقدم على الفرصة: سجل تجاري، وبطاقة ضريبية، وشهادات عن الأعمال السابقة معنمدة ومختومة في نفس مجال النشاط.

- التكلفة التقديرية: 176 مليون دولار تقريبًا.

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