أكرم القصاص: الصحافة تواجه تحديا مركبا ونحتاج إلى التفاوض مع مواقع السوشيال

كتب- محمد شاكر:

انطلقت منذ قليل، بنقابة الصحفيين جلسة نقاشية بعنوان "تحديات الإصلاح الإداري وبيئة العمل في الصحف المصرية"، ضمن فعاليات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية.

ويشارك في الجلسة الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة الأهرام، والكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، والصحفي سامح محروس عضو الهيئة الوطنية للصحافة، والصحفي محمد الشافعي، والصحفي هشام فؤاد، وتدير الجلسة الكاتبة الصحفية أمينة النقاش.

وأكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، أن التحدي أمام الصحافة تحدي مركب فهناك تحديات أمام الصحافة الورقية بسبب الصحافة الإلكترونية، وهناك تحديات أمام الصحافة الإلكترونية بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال القصاص: نحتاج الآن إلى إنتاج صيغ جديدة للصحافة الديجيتال، ونحتاج إلى التفاوض مع مواقع التواصل الكبيرة كما تفعل الصحافة الأجنبية لأنها تعتمد على الأخبار المنشورة في الصحف، خاصة أن التيك توك أصبح مرجعية لدى الشباب ولدى أولادي شخصيا، وهناك صيغا لتطبيقات أنشأها شباب تباع للخارج وتجلب مليارات.

وأضاف: هناك خسائر مرعبة على مستوى الصحافة الورقية، وسبب الخراب اليوم أن هذه المؤسسات لم تلتحق بالتكنولوجيا إلا متأخرا، ورأينا الأهرام تلتحق بالمواقع الإلكترونية متأخرا.

وتابع: جزء الحريات مهم، ولكن الأساس هو كيف كنا ندير الصحف على مدار العقود الماضية وكنا نشتري رخصا أجنبية لإصدار الصحف.

وتسلط هذه الجلسة الضوء على التحديات الإدارية التي تواجه المؤسسات الصحفية المصرية، وتناقش الحلول المقترحة لتعزيز الكفاءة الإدارية وتحسين بيئة العمل للصحفيين، مع التركيز على أهمية تطوير السياسات الداخلية، وإعادة هيكلة المؤسسات لمواكبة المتغيرات السريعة في قطاع الإعلام.

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