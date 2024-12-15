عضو بالوطنية للصحافة يطالب بدعم الصحف وإعفائها من الضرائب

كتب- محمد شاكر:

انطلقت منذ قليل، بنقابة الصحفيين جلسة نقاشية بعنوان "تحديات الإصلاح الإداري وبيئة العمل في الصحف المصرية"، ضمن فعاليات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية.

ويشارك في الجلسة الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة الأهرام، والكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، والصحفي سامح محروس عضو الهيئة الوطنية للصحافة، والصحفي محمد الشافعي، والصحفي هشام فؤاد، وتدير الجلسة الكاتبة الصحفية أمينة النقاش.

ومن جانبه طالب الصحفي سامح محروس، الدولة بضرورة دعم الصحف لأن الجريدة تتكلف ما يوازي ٢٠ جنيها وتباع بـ٣ جنيهات.

كما طالب محروس بضرورة إعفاء الصحف من الضرائب لمدة خمسة أعوام على الأقل.

وتحت عنوان "حوكمة الإدارة فى المؤسسات الصحفية القومية"، جاءت مشاركة محروس في الجلسة مؤكدا أن هناك الكثير من تعريفات الحوكمة وليس هناك اتفاق عليها.

ولفت محروس إلى أن هناك العديد من المراحل مر بر بها الإصلاح الإداري في الصحافة القومية، مؤكدا أنه بعد التسعينات وأزمة قانون الصحافة، حدث إصلاح حقيقي للصحف القومية، وبعد ثورة يناير كان لا بد من التدخل مرة أخرى للإصلاح الإداري ولكن حدث فراغ كبير لعدة أعوام مما أثر على مستوى الصحافة والإصلاح الإداري بها.

وتسلط هذه الجلسة الضوء على التحديات الإدارية التي تواجه المؤسسات الصحفية المصرية، وتناقش الحلول المقترحة لتعزيز الكفاءة الإدارية وتحسين بيئة العمل للصحفيين، مع التركيز على أهمية تطوير السياسات الداخلية، وإعادة هيكلة المؤسسات لمواكبة المتغيرات السريعة في قطاع الإعلام.

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