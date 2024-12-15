نجاد البرعي: سقف حرية الصحافة ارتفع خلال العامين الماضيين

كتب- عمرو صالح:

قال نجاد البرعي المحامي الحقوقي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني إن الصحافة تواجه العديد من التحديات خلال الفترة الحالية وخاصة مع تطور وسائل الإعلام وظهور الصحف الإلكترونية.

وأوضح البرعي أن التحديات التي تواجه العمل تنقسم إلى اقتصادية وتشريعية، مشيرا إلى أن الصحف الورقية تراجع إيرادها بسبب ضعف الإعلانات وضعف اعتماد الجماهير عليها في الحصول على المعلومات منها.

وتابع: كما أن هناك تحدي التشريع الذي ينظم حصول المواقع الإخبارية على التراخيص اللازمة وتنظيم دخول العاملين بها لنقابة الصحفيين.

وأشار البرعي إلى أن هامش الحرية للصحافة في مصر ارتفع خلال العامين الماضيين وظهر ذلك من خلال تغطيات الحوار الوطني والحوارات المجتمعية، مؤكدا على ضرورة رفع سقف الحرية.

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