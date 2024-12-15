"سلامة الغذاء": 202 ألف طن صادرات غذائية خلال أسبوع.. والموالح تتصدر القائمة

كتب- أحمد جمعة:

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 47 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 7 إلى 13 ديسمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة.

بلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 53 زيارة، وأصدرت الإدارة 2027 إذن تصدير لحاصلات زراعية تخص 1149 شركة مصدرة.

كما بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة، وفقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة، 5975 رسالة بوزن 202 ألف طن، بزيادة بلغت 42 ألف طن عن الأسبوع الأسبق. وشملت الرسائل 1650 شركة مصدرة، تنوعت بين 605 أصناف من خضروات وفواكه ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

لا تزال البطاطا الحلوة تتصدر قائمة الخضروات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي، بواقع 12 ألف طن، تليها الطماطم بإجمالي 8 آلاف طن، ثم الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 6 آلاف طن. وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 66 صنفًا بوزن 47 ألف طن.

كما تصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 47 ألف طن، تليها التمور بواقع 6 آلاف طن، ثم الفراولة بإجمالي 5 آلاف طن. وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 34 صنفًا بوزن 67 ألف طن.

مثلت السعودية وروسيا والسودان وليبيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي، من إجمالي 150 دولة مستوردة.

احتل ميناء مطار القاهرة المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه، بإجمالي 1550 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 1200 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 835 رسالة.

بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 2275 رسالة بوزن 355 ألف طن تخص 970 شركة مستوردة، وتنوعت الرسائل بين 292 صنفًا من فول الصويا، والقمح، والزيوت المتنوعة، والعدس، من 88 دولة. وكانت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وماليزيا.

تصدّر ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 745 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة الذي احتل المركز الثاني بـ 440 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 342 رسالة.

سجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 83 منتجًا و18 شركة، ونفذت زيارتين رقابيتين، كما فحصت الإدارة 619 منتجًا جديدًا، وأصدرت 13 شهادة بيع حر.

نفذت إدارة السلع الاستراتيجية 13 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح، وزيارة واحدة تفتيشية على مواقع مضارب الأرز. وتم تسجيل منشأتين لتداول الأرز، كما تم تحديث القائمة المعتمدة لمضارب الأرز المستوفية للاشتراطات.

بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 53 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة. وتم غلق 36 شكوى، وجارٍ فحص 17 شكوى.

حملات مفتشي "سلامة الغذاء" على المنشآت الغذائية

نفّذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 709 منشآت غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الإسماعيلية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، البحيرة، أسيوط، المنوفية، كفر الشيخ، سوهاج، الوادي الجديد، أسوان، المنيا، بورسعيد، شمال سيناء، الغردقة، أكتوبر، والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حال وجود أي ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، تم تنفيذ 48 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء في عدد من محافظات الجمهورية.

تم تسجيل 1462 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 541 معاينة لهذه المحال، فيما استوفت 407 منشآت اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

نفّذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 20 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القليوبية، السويس، الإسكندرية، الشرقية، البحيرة، سوهاج، الغربية، المنيا، القاهرة، والجيزة.

وتم تسجيل 8 مخازن جديدة ليصل إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 896 مخزنًا، واستوفت 2 من المخازن الجديدة الاشتراطات، ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة إلى 387 مخزنًا.

وفيما يخص إدارة موردي الألبان، تم تنفيذ 13 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الدقهلية، القاهرة، الفيوم، بني سويف، الإسماعيلية، والغربية.

أما فيما يتعلق بإدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية، فقد تم تنفيذ 64 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الأقصر، الإسكندرية، وأسوان.

نفّذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 16 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، القليوبية، وأسيوط.

قامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص 524 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 17 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 65 زيارة متابعة لتصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء.

تم تسجيل مجزر دواجن آلي واحد، وإدراج مصنعَي أمعاء في القائمة المعتمدة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما أصدرت الإدارة 18 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

قامت إدارة المجازر بتنفيذ حملات على بعض المجازر اليدوية في أحياء بمحافظة الجيزة لتعريف القائمين عليها باشتراطات سلامة الغذاء.

نفّذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 9 مأموريات رقابية في محافظات الجيزة، القليوبية، الشرقية، القاهرة، والمنوفية، وتم تسجيل منشأتين حديثتين خلال الأسبوع الماضي.

كما نفّذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 11 زيارة رقابية على مراكب وسفن الصيد، ومصانع وموردي الأسماك، وشركات التصدير، ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.

تفاصيل حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات، قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 35 حملة تفتيشية موسعة على 220 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود).

وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط طن واحد من التوابل و4 آلاف قطعة حلوى منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 30 منشأة غذائية وتوجيهها بضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء في تلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية. كما تم تنفيذ 15 قرارًا للنيابة العامة.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة. وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات من المواد الغذائية التي يُشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتقدر كميتها بنصف طن. وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كذلك، تم تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، بالإضافة إلى الإشراف على توريد اللحوم والدواجن لمستشفيات محافظة الغربية.

وفي سياق متصل، نفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 36 حملة تفتيشية، بعضها مشترك مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك). تم خلالها المرور على 190 منشأة غذائية بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (منية النصر، ميت غمر، محلة دمنة، بني عبيد، دكرنس، السنبلاوين، نبروه، سندوب، أجا).

وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام 367 كيلوجرامًا من المواد الغذائية الفاسدة والمتغيرة في خواصها الطبيعية، والتحفظ على 538 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج بتنفيذ 3 حملات تفتيشية مشتركة مع الإدارة العامة للتموين ومباحث التموين والصحة وجهاز حماية المستهلك، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية بمراكز (ساقلتة، حي شرق، حي غرب). وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام 400 كيلوجرام من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، مجهولة المصدر، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما قام الفرع بتنفيذ 8 حملات تفتيشية على 25 منشأة غذائية في نطاق قرى ومراكز (جرجا، مدينة ناصر، المراغة)، وتم خلالها إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي. كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

ونفذ فرع العاشر من رمضان 6 حملات تفتيشية على 101 منشأة غذائية بمدينة العاشر من رمضان ومدينة بلبيس ومدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية. وقد أسفرت تلك الحملات عن رصد نقص في اشتراطات سلامة الغذاء في بعض المنشآت، وتم التنبيه عليها وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بتنفيذ 8 حملات تفتيشية، حيث تم المرور على 43 منشأة غذائية. وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي. كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، مع أخذ تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وفي محافظة المنوفية، قام فرع سلامة الغذاء بتنفيذ 4 حملات تفتيشية على 8 منشآت غذائية ببعض مدن ومراكز وقرى المحافظة (شبين الكوم، قويسنا). وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المنتجات الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

أما في محافظة الشرقية، فقد نفذ فرع سلامة الغذاء 9 حملات تفتيشية، حيث تم المرور على 48 منشأة غذائية في نطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، بلبيس، أبو حماد، فاقوس، منيا القمح، ههيا وغيرها من المراكز). وأسفرت الحملات عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي محافظة أسيوط، قام فرع سلامة الغذاء بتنفيذ عدة حملات تفتيشية على 16 منشأة غذائية، أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية. كما تم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.

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