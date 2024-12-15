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بدء أولى جلسات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين

10:47 ص الأحد 15 ديسمبر 2024

بدء أولى جلسات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيي

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كتب- عمرو صالح:

بدأت منذ قليل أولى جلسات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين تحت عنوان "أوضاع الصحافة والصحفيين وتدخلات تشريعية واجبة" والتي تأتي ضمن الجلسات المقرة بجدول أعمال المؤتمر.

ومن المقرر أن يتحدث خلالها نجاد البرعي المحامي الحقوقي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني والكاتب أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين والنائبة أميرة العادلي والكاتب محمد سعد عبدالحفيظ وذلك بمشاركة عدد من الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، كما يدير الجلسة الزميل محمد بصل.

وعقدت نقابة الصحفيين أمس السبت حفل افتتاح المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين حضره عدد من الكتاب والمفكرين وكبار رجال الصحافة.

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نقابة الصحفيين نجاد البرعي أيمن عبدالمجيد أميرة العادلي
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