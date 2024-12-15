بدء أولى جلسات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين

كتب- عمرو صالح:

بدأت منذ قليل أولى جلسات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين تحت عنوان "أوضاع الصحافة والصحفيين وتدخلات تشريعية واجبة" والتي تأتي ضمن الجلسات المقرة بجدول أعمال المؤتمر.

ومن المقرر أن يتحدث خلالها نجاد البرعي المحامي الحقوقي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني والكاتب أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين والنائبة أميرة العادلي والكاتب محمد سعد عبدالحفيظ وذلك بمشاركة عدد من الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، كما يدير الجلسة الزميل محمد بصل.

وعقدت نقابة الصحفيين أمس السبت حفل افتتاح المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين حضره عدد من الكتاب والمفكرين وكبار رجال الصحافة.

اقرأ أيضا:

برودة وأمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

الحج 2025.. السياحة تكشف حقيقة إيقاف السعودية تأشيرة الزيارة قبل شهر رمضان

موعد بداية فصل الشتاء 2024.. أيام على بدء الطقس البارد وانخفاض الحرارة