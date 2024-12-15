وزير الري: متابعة مستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق ضوابط استخدامها

كتب- محمد نصار:

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم متابعة أجهزة الوزارة المعنية المستمرة للآبار الجوفية، لضمان تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدامها، ومتابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة، بما يضمن الحفاظ على المخزون الجوفي ومنع السحب الجائر.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الري مع محافظ الوادي الجديد الدكتور محمد الزملوط، لمناقشة موقف المشروعات المائية بنطاق المحافظة، والضوابط الخاصة باستخدام المياه الجوفية، وإجراءات مراقبة وحوكمة السحب من الآبار حفاظا على الخزان الجوفي، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة في مجال إدارة المياه الجوفية بنطاق المحافظة والاستخدام الرشيد للمخزون الجوفي.

كما أكد سويلم أهمية تفعيل دور روابط مستخدمي المياه على الآبار الجوفية في إدارة المياه الجوفية، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة، والتوسع في استخدام نظم الري الحديث بديلا عن الري بالغمر بالمحافظة.

من جهته، أكد الزملوط أهمية الحفاظ على الخزان الجوفي وتحقيق التكامل بين مجهودات محافظة الوادي الجديد ووزارة الري، للارتقاء بمنظومة الموارد المائية بالمحافظة.

كما أكد الوزير والمحافظ ضرورة التعامل بحرص مع المياه الجوفية، والتأكيد على أهمية التنسيق المشترك بشأن تحديد إمكانيات الخزان الجوفي بأي منطقة قبل طرحها للاستثمار الزراعي، والتأكيد على التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فيما يخص اختيار الدورة الزراعية والمحاصيل المناسبة لتتناسب مع كمية المياه المستخرجة من كل بئر.