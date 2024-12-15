نشرة التوك شو| استعدادات الحكومة لصيف عام 2025 وحقيقة وجود متحور جديد لفيروس كورونا

تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أحمد موسى: الحكومة تستعد لصيف 2025 باستثمارات 4 مليارات دولار لتوفير الكهرباء

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعث بعدة رسائل طمأن من خلالها الشعب المصري بشأن استعدادات الحكومة لصيف عام 2025.

خلال برنامجه "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، أشار "موسى"، إلى أن مدبولي تحدث عن خطة واضحة وضعتها الحكومة مبكرًا للتعامل مع التحديات التي واجهتها البلاد في الصيف الماضي، مثل تخفيف الأحمال الكهربائية.

استشاري مناعة يوضح فوائد الاستحمام بالماء البارد في الشتاء

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن استخدام الماء البارد خلال الاستحمام في فصل الشتاء يحمل العديد من الفوائد الصحية، ومن أبرز هذه الفوائد تحسين أداء الجهاز المناعي وتنشيط الدورة الدموية وتعزيز تكوين الأجسام المضادة.

وأوضح الدكتور الحداد، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن استخدام الماء الساخن قد يؤدي إلى جفاف الجلد ويعرض الجسم للصدمات الحرارية عند الانتقال مباشرة من الأجواء الدافئة إلى الباردة.

عمرو أديب: جودة الطائرات التابعة لمصر للطيران أفضل من الشركات الأوروبية

أشاد الإعلامي عمرو أديب بجودة الطائرات التابعة لشركة مصر للطيران، مؤكدًا أنها أفضل من طائرات الشركات الأوروبية.

خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، قال أديب: "طائرات مصر للطيران أحلى وأجدد من طائرات الشركات الأوروبية".

شوقي علام: المخادنة والمساكنة محرمات في الإسلام

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن المخادنة قد تشمل حالات معينة، مثل أن تكون امرأة متزوجة ولها علاقة سرية مع رجل آخر غير زوجها، موضحًا أن الإسلام حرّم كل من المخادنة والمساكنة ومنع هذه الأفعال بشكل قاطع.

وخلال لقائه ببرنامج "بيان للناس" الذي يُبث عبر قناة الناس، شدد الدكتور شوقي علام أن النوع الإنساني لا يمكن أن يستمر بشكل صحيح إلا في إطار محدد يتماشى مع الشرع الشريف.

"باتشوكا ده في الكاتشوكا".. أول تعليق من عمرو أديب على خسارة الأهلي

علق الإعلامي عمرو أديب، على خسارة النادي الأهلي أمام نادي باتشوكا المكسيكي في كأس التحدي ببطولة الإنتركونتيننتال.

وخلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر" مساء السبت، قال أديب: "قلبي يقطر دمًا، الأهلي أضاع مباراة ولا أسهل"، مشيرًا إلى أن الفريق كان لديه فرص متعددة للفوز إما في الوقت الأصلي أو الإضافي، وحتى خلال ضربات الترجيح.

شعبة المخابز تكشف مميزات قرار استبدال عقوبة الغلق بالغرامة

علّق عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، على قرار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي يقضي بعدم غلق المخابز نهائيًا واستبدال الغلق بالغرامة، بالإضافة إلى تمديد مهلة الرخصة لمدة سنتين، مؤكدًا استمرار إنتاج رغيف المدعم وعدم تأثره.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، أكد غراب أن هذا القرار كان أحد المطالب الأساسية للشعبة العامة، مشيرًا إلى أن غلق المخابز لا يؤثر فقط على أصحابها، بل يمتد تأثيره ليشمل العمال والمجتمع المحيط.

الوزراء: إنتاح "أبيدوس 2" ضعف إنتاج محطة الطاقة الشمسية الحالية

علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محطة "أبيدوس 1 للطاقة الشمسية" في صحراء كوم أمبو بمحافظة أسوان، والتي تبلغ قدرتها 500 ميجاوات.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أوضح الحمصاني أن الحكومة تخطط لتحقيق 42% من الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2030.

الصحة: معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية أقل من مثيلتها في العام الماضي

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن فصل الشتاء، وخاصة في الفترة الممتدة من نوفمبر إلى مارس، يشهد زيادة ملحوظة في نشاط الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، موضحًا أن الطقس البارد يدفع الأشخاص إلى البقاء في أماكن مغلقة سيئة التهوية، مما يسهل انتشار الفيروسات.

وفي مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" اليوم السبت، أشار عبد الغفار إلى أن انخفاض الرطوبة في الجو يؤدي إلى تجفيف الأغشية المخاطية في الأنف والحلق، مما يسهل على الفيروسات دخول الجسم.