عمرو أديب: إسرائيل استغلت الوضع في سوريا وضربت جيشًا غير موجود أصلاً

كتب- حسن مرسي:

أوضح الإعلامي عمرو أديب أن المنتصر في أي صراع هو الذي يحكم، وذلك في تعليقه على الأوضاع الراهنة في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر" مساء السبت، أشار أديب إلى أن من حقق النصر في سوريا ومن يقفون بجانبه هم الذين سيتولون الحكم في البلاد.

وتطرق أديب إلى زيارة مدير المخابرات التركية إلى دمشق ولقائه بقائد الجماعات المسلحة، أحمد الشرع، معلقًا: "من المرات القليلة التي نرى فيها رؤساء أجهزة مخابرات يتجولون في دولة شهدت ثورة".

واعتبر أن وجود رئيس جهاز المخابرات التركية بشكل علني مع قائد هيئة تحرير الشام في قلب دمشق يشير إلى الجهة التي تتولى الحكم حاليًا، والتي تتمثل في هيئة تحرير الشام.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، ان إسرائيل استغلت الوضع في سوريا وضربت جيش غير موجود أصلًا، متابعًا: "الجيش السوري لم يطلق رصاصة واحدة، أي جيش يتحدثون عن هزيمته؟، ده قلع هدومه في شوارع دمشق، ما حدث تسليم لا استسلام".

كما أشار أديب إلى الاجتماع العربي الذي عُقد في مدينة العقبة الأردنية، معتبرًا أنه محاولة من الدول العربية للانخراط في الوضع السوري ومحاولة التأثير فيه، وتساءل عن إمكانية قيام الدول العربية بدور فعال في المستقبل السوري.

ونوه أديب إلى أن الحكومة الانتقالية ستستمر حتى شهر مارس، مع احتمال إجراء انتخابات بعد ذلك، وعلق قائلًا: "ليس من المعقول أن يختار الشعب السوري في هذه اللحظة شخصًا غير من أنقذه من بشار الأسد".