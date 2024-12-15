الصحة تكشف حقيقة وجود متحور جديد لفيروس كورونا

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الفترة من نوفمبر إلى مارس تشهد نشاطًا ملحوظًا للفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي.

في مداخلة له ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أوضح عبدالغفار أن من بين هذه الفيروسات، فيروس الإنفلونزا، فيروس البارا إنفلونزا، بالإضافة إلى فيروس كورونا.

وأشار عبدالغفار إلى أن شهر مايو 2023 شهد إعلان منظمة الصحة العالمية بشكل واضح عن انتهاء كوفيد-19 كوباء عالمي يتطلب اهتمامًا خاصًا، مما يعني أن التعامل مع فيروس كورونا أصبح مشابهًا للتعامل مع الفيروسات التنفسية الأخرى.

وأضاف أن الفيروسات التنفسية يتم التعامل معها بشكل موحد، حيث يتم التركيز على الوقاية منها عن طريق اتخاذ التدابير اللازمة، مثل التطهير المستمر للأيدي والأسطح، وتجنب التواجد في أماكن سيئة التهوية.



اقرأ أيضًا:

التنمية المحلية: انطلاق الأسبوع الـ 20 من الخطة التدريبية للمحليات غدًا

بـ 4 مليارات دولار.. خطة حكومية عاجلة لمنع عودة تخفيف الأحمال الصيف القادم