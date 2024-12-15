أحمد موسى: الحكومة تستعد لصيف 2025 باستثمارات 4 مليارات دولار لتوفير الكهرباء

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعث بعدة رسائل طمأن من خلالها الشعب المصري بشأن استعدادات الحكومة لصيف عام 2025.

خلال برنامجه "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، أشار "موسى"، إلى أن مدبولي تحدث عن خطة واضحة وضعتها الحكومة مبكرًا للتعامل مع التحديات التي واجهتها البلاد في الصيف الماضي، مثل تخفيف الأحمال الكهربائية.

وأوضح أن مدبولي ذكر أن الدولة تعمل على زيادة قدراتها في توليد الكهرباء بمقدار يتراوح بين 3000 إلى 4000 ميجاوات، لضمان عدم حدوث أي انقطاع أو تخفيف للأحمال خلال الصيف المقبل.

وأضاف أن رئيس الوزراء أكد أيضًا تخصيص استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار لتحقيق هذا الهدف.

وأشار موسى إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لمواجهة الأزمات الاقتصادية وتحمل الضغوط لتلبية احتياجات الشعب، دون التأثير على الأمن القومي.

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