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موعد بداية فصل الشتاء 2024.. أيام على بدء الطقس البارد وانخفاض الحرارة

01:00 ص الأحد 15 ديسمبر 2024

موعد فصل الشتاء

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كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد كبير من المواطنين حاليًا، بالبحث عن موعد فصل الشتاء 2024، خاصة مع بدء الأجواء الشتوية وانخفاض درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.

موعد فصل الشتاء 2024

يرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، موعد فصل الشتاء 2024، كما يلي:

ويبدأ فصل الشتاء 2024، فلكيًا يوم السبت 21 ديسمبر 2024، ويستمر حتى يوم الخميس 20 مارس 2025، مما يعني أن هناك 5 أيام متبقية على بدء الشتاء.

ويشهد فصل الشتاء عادة انخفاض درجات وبعض المناطق يمكن أن تصل حرارتها إلى تجمد السوائل مما يؤدي إلى تكون الجليد والثلج، بالإضافة إلى الأمطار والشبورة المائية والرياح، وغيرها من ظواهر الطقس البارد.

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فصل الشتاء الطقس انخفاض درجات الحرارة الأجواء الشتوية موعد فصل الشتاء
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