استشاري مناعة يوضح فوائد الاستحمام بالماء البارد في الشتاء

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن استخدام الماء البارد خلال الاستحمام في فصل الشتاء يحمل العديد من الفوائد الصحية، ومن أبرز هذه الفوائد تحسين أداء الجهاز المناعي وتنشيط الدورة الدموية وتعزيز تكوين الأجسام المضادة.

وأوضح الدكتور الحداد، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن استخدام الماء الساخن قد يؤدي إلى جفاف الجلد ويعرض الجسم للصدمات الحرارية عند الانتقال مباشرة من الأجواء الدافئة إلى الباردة.

وشدد الحداد على أهمية شرب كميات كافية من الماء، حتى لو لم يشعر الطفل بالعطش، بالإضافة إلى ارتداء ملابس قطنية مريحة، حيث إن الملابس الصوفية أو الصناعية قد تزيد من جفاف الجلد.

وذكر أيضًا ضرورة غسل الوجه بالماء البارد عند الخروج صباحًا لتفادي الصدمات الحرارية.

وفيما يتعلق بتعزيز مناعة الأطفال خلال موسم البرد، أوصى الحداد باتباع نظام غذائي صحي غني بالبروتينات والخضروات والفواكه الموسمية، مثل البرتقال واليوسفي والكيوي، نظرًا لاحتوائها على كميات كبيرة من فيتامين "سي".

كما نصح بتجنب الأطعمة السريعة والمضافات الصناعية، وتناول مصادر الزنك الموجودة في المكسرات والبقوليات.

وأكد على أهمية النوم المبكر ومنح الأطفال قسطًا كافيًا من الراحة يتراوح بين 7-8 ساعات يوميًا.

وشدد أيضًا على ضرورة ممارسة الرياضة وتجنب التدخين السلبي، داعيًا إلى الحصول على التطعيمات الموسمية، مثل لقاح الإنفلونزا والمكورات الرئوية، لحماية الأطفال من أمراض الجهاز التنفسي.

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