برودة وأمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الأحد حتى الجمعة 20 ديسمبر.

وتوقعت الأرصاد أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للدفء على جنوب الصعيد، وتسود أجواء باردة ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وحذرت، من تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت الأرصاد أنه بداية من يوم الثلاثاء، تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات على شمال البلاد وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، يصاحب ذلك نشاط للرياح مما يزيد من الأحساس ببرودة الطقس.

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