الحج 2025.. السياحة تكشف حقيقة إيقاف السعودية تأشيرة الزيارة قبل شهر رمضان

كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، حقيقة إيقاف السعودية تأشيرة الزيارة بدءًا من شهر رمضان 2025.

حقيقة إيقاف السعودية تأشيرة الزيارة

وقال "وحيد"، في تصريحات لمصراوي، إن ما يُثار بشأن إيقاف تأشيرة الزيارة في شهر رمضان حتى الآن غير صحيح.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، أن السلطات السعودية لم تصدر أي قرارًا حتى الآن أو منشورًا رسميًا بشأن إيقاف تأشيرة الزيارة.

يذكر أنه وفق ضوابط الحج 2025، فإن موعد تلقي طلبات الحج السياحي من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة بدأ منذ الأربعاء 20 نوفمبر الجاري.

موعد انتهاء التقديم على الحج السياحي

ويكون موعد انتهاء التقديم على الحج السياحي، الجمعة 20 ديسمبر 2024، حيث يستمر التقديم لمدة شهر.

موعد إجراء قرعة الحج 2025

تم تحديد موعد إجراء قرعة الحج 2025 العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في جميع مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 23 ديسمبر المقبل.

أسعار الحج السياحي 2025

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، أسعار الحج السياحي 2025 للبرامج الاقتصادية والخمس نجوم والبري والطيران.

وجاءت أسعار الحج السياحي 2025، كما يلي:

- خمس نجوم أ من ساحة الحرم وحتى 250 متر: 580 ألف جنيه.

- خمس نجوم ب من ساحة الحرم وحتى 1250 متر: 520 ألف جنيه.

أسعار الحج الاقتصادي 2025 طيران

- إقتصادي أ موسم كامل بفنادق وحتى 1250 متر: 295 ألف جنيه.

- إقتصادي ب موسم كامل بفنادق بعد 1250 متر وحتى 2000 متر: 275 ألف جنيه.

- إقتصادي ج تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل "العزيزية والنزهة والزاهر": 250 ألف جنيه.

أسعار الحج السياحي بري 2025

- سياحي بري أ موسم كامل بفنادق وحتى 1250 متر: 260 ألف جنيه.

- سياحي بري ب موسم كامل بفنادق بعد 1250 متر وحتى 2000 متر: 245 ألف جنيه.

- سياحي بري جـ تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل "العزيزية والنزهة والزاهر": 225 ألف جنيه.

وفق ضوابط الحج السياحي 2025، فإن جميع الأسعار السابقة لا تتضمن تذاكر الطيران أو الباخرة لبرامج الحج البري 1446هـ.

يذكر أن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ - 2025، وتضمنت عددًا من التحذيرات والتوجيهات بشأن أداء فريضة الحج 2025.

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