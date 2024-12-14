عمرو أديب: جودة الطائرات التابعة لمصر للطيران أفضل من الشركات الأوروبية

كتب- حسن مرسي:

أشاد الإعلامي عمرو أديب بجودة الطائرات التابعة لشركة مصر للطيران، مؤكدًا أنها أفضل من طائرات الشركات الأوروبية.

خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، قال أديب: "طائرات مصر للطيران أحلى وأجدد من طائرات الشركات الأوروبية".

وأشار أديب، إلى تجربته في مطار فرانكفورت، حيث كان ينتظر طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا، واستمع إلى إعلان يفيد بأن الطائرة لن يتم تنظيفها وسيتم تأخير إقلاعها لمدة ساعة.

وأوضح، أن المصريين في المطار لم يشعروا بالانزعاج، بينما لو كانت هذه الحالة تخص شركة مصر للطيران، لكان الوضع مختلفًا، معقبًا: "رغم التأخير محدش من المصريين اضايق.. لو مصر للطيران ماكانوش سكتوا".

كما انتقد مقدم "الحكاية": الوضع في مطار هيثرو البريطاني، مشيرًا إلى أن الطائرات هناك لا تقلع في مواعيدها المحددة.

ووجه رسالة إلى الجمهور قائلاً: "بشويش على البلد يا جماعة، لا تهاجموا مصر للطيران، في مطار هيثرو لا توجد طائرة تقلع في موعدها، وفي مطار فرانكفورت أيضًا الطائرات تتأخر".

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