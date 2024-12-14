"باتشوكا ده في الكاتشوكا".. أول تعليق من عمرو أديب على خسارة الأهلي

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على خسارة النادي الأهلي أمام نادي باتشوكا المكسيكي في كأس التحدي ببطولة الإنتركونتيننتال.

وخلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر" مساء السبت، قال أديب: "قلبي يقطر دمًا، الأهلي أضاع مباراة ولا أسهل"، مشيرًا إلى أن الفريق كان لديه فرص متعددة للفوز إما في الوقت الأصلي أو الإضافي، وحتى خلال ضربات الترجيح.

وأعرب أديب عن استيائه من أداء بعض اللاعبين، حيث اعتبر أن الأسماء الكبيرة قد أضاعت على الأهلي الفرصة في المباريات المهمة.

وأضاف متسائلاً عن مستوى باتشوكا، قائلاً: "هذا الفريق يبدو أنه مكسيكي مضروب، وأنا أشعر بالحزن على الشباب والأطفال الذين يشعرون بالقلق بسبب الأهلي، كان من المفترض أن يهزم باتشوكا بسهولة، نتيجة 3 أو 4 أهداف".

وعلق قائلًا: "باتشوكا ده في الكاتشوكا.. واضح إنه مكسيكي مضروب، أنا بزعل على الشباب والأطفال اللي زعلانين على الأهلي، باتشوكا ده غلبان كان لازم يتغلب 3 أو 4"

واستمر أديب في تعليقه، معبرًا عن أسفه لخسارة الأهلي أمام فريق يحتل المركز 16 من أصل 18 فريقًا في الترتيب. واعتبر أن المباراة قد ضاعت بدون سبب واضح، مشيرًا إلى أن الحظ قد تخلى عن النادي الأهلي في هذه المباراة.

وفي ختام حديثه، أبدى أديب أسفه على الأداء، مضيفًا: "يبدو أن الجنرال حظ قد تخلّى عن النادي الأهلي، هارد لك للأهلي اللي خسر من باتشوكا اللي ترتيبه في المركز 16 من أصل 18 فريق.. باتشوكا ده في الكاتشوكا.. مكسيكي مكسيكي والأهلي راح في الكلاسيكي.. المباراة ضاعت بدون سبب واضح".

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