شعبة المخابز تكشف مميزات قرار استبدال عقوبة الغلق بالغرامة

كتبت- داليا الظنيني:

علّق عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، على قرار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي يقضي بعدم غلق المخابز نهائيًا واستبدال الغلق بالغرامة، بالإضافة إلى تمديد مهلة الرخصة لمدة سنتين، مؤكدًا استمرار إنتاج رغيف المدعم وعدم تأثره.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، أكد غراب أن هذا القرار كان أحد المطالب الأساسية للشعبة العامة، مشيرًا إلى أن غلق المخابز لا يؤثر فقط على أصحابها، بل يمتد تأثيره ليشمل العمال والمجتمع المحيط.

وأوضح "غراب"، أن الشعبة كانت تطالب بإلغاء عقوبة الغلق واستبدالها ببعض الغرامات الواردة في التوجيه الوزاري رقم 175. كما دعا إلى تحويل الرخصة الورقية إلى رخصة إلكترونية، مما سيسهل على أصحاب المخابز عمليات الترخيص.

وأشار إلى أن جميع المخابز العاملة في القطاع التمويني، والتي تنتج الخبز المدعم، لا يمكن أن تعمل بدون ترخيص. ومع ذلك، فإن رؤية الدولة اليوم لتحويل الرخص من الشكل الورقي إلى الإلكتروني تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين، خاصةً أن تكلفة استخراج رخصة جديدة تتراوح بين 50 إلى 60 ألف جنيه.

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