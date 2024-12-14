محافظ القاهرة يشهد مؤتمر البناء الأخضر بين الحاضر والمستقبل

كتب- محمد نصار:

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، المؤتمر الدولي الذي ترأسه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونظمه المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، التابع لوزارة الإسكان تحت عنوان "النظرة المستقبلية وتحديات التنمية العمرانية.. البناء الأخضر الذكي والمستدام بين الحاضر والمستقبل" بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيس المركز، ويقام خلال الفترة من 15 - 17 ديسمبر الجاري بفندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة.

شهد المؤتمر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، ومحمد مسعود السعداوي رئيس المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء، ود. أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وشيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC لشمال أفريقيا وعدد من ممثلي الوزراء، والشركات والمؤسسات الدولية ذات الصلة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ويُقدم المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات الدولية والمحلية وأفضل الممارسات بين الجهات المعنية الحكومية والخاصة، والفرص والتحديات المتعلقة بالاستدامة والمرونة، وذلك في محاولة للتغلب على الأزمات وتغير المناخ بما يحقق الملاءمة الاقتصادية وجودة الحياة.

وتشمل محاور المؤتمر :الاستدامة في الإنشاء والهندسة المعمارية والتخطيط العمراني، والمرونة في الأنظمة الذكية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة البناء، ومعالجة النفايات وإدارتها وتطبيقاتها، وأفضل الممارسات في تصميم وتشغيل المباني والمجتمعات الذكية، والبنية التحتية المستدامة.

ويصاحب فاعليات المؤتمر معرضًا يضم الجهات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والجهات والشركات والمؤسسات الرائدة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، كما تشمل الفعاليات مشاركة متحدثين دوليين في مجالات التنمية العمرانية، وورش عمل، وإعلان إطلاق أكواد البناء، وجلسات حول مراكز الابتكار، وجلسات المائدة المستديرة لبحث مختلف الموضوعات.

اقرأ أيضًا:

تفاصيل اجتماع السيسي مع مستشار ومنسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي

طقس الأسبوع الأخير من الخريف.. منخفض جوي وكتل هوائية تضرب البلاد -فيديو



