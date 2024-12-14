أبو بكر: نقابة الصحفيين المصرية هي ضمير الأمة ولها "دين في رقبتنا"

كتب- عمرو صالح:

أكد ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ارتفاع أعداد شهداء الصحافة في فلسطين إلى أكثر من 190 شهيدًا، مشيرًا إلى أن هذه الحرب الإجرامية هي حرب للإبادة الإعلامية، حيث أصبح لدينا اكثر من 4000 صحفي مصاب".

ووجه "أبو بكر"، التحية لنقابة الصحفيين المصريين، التي وقفت معنا وقفة مشرفة وهو "دين في رقبتنا".

وأضاف قائلا :"إن كبار الصحفيين في فلسطين تدرب داخلها والآن يخضون معركة تاريخية لتوثيق جرائم الإحتلال الإسرائيلي التي ترتكب كل يوم".

واشار إلى أن فلسطين ستبقي وفيّة للشعب المصري الوفي، واصفا الصحفيين المصريين بأنهم ضمير الأمة، لافتا إلى أن الموتمر العام السادس للصحفيين مهم للصحفيين العرب في الفترة الحرجة التي نمر بها بسبب الحرب الإسرائيلية على فلسطين وسوريا ولبنان.