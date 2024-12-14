أمين عام "موتمر الصحفيين": الصحافة رئة المجتمع والمهنة تواجه العديد من التحديات

كتب- عمرو صالح:

قال وحيد عبدالمجيد أمين عام المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين، إن الصحافة هي رئة المجتمع، ومن الضروري فتح مسالكها الهوائية من خلال مناقشة التحديات التي تواجهها من الحين لآخر.

وأضاف عبدالمجيد، أن المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين فرصة لمناقشة تلك التحديات والتغلب عليها، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد 19 جلسة لمناقشة قضايا الإصلاح الإداري والتشريعي يتحدث فيها أكثر من ١٠٠ متحدث.

وتابع: "وذلك فضلا عن مناقشة القضايا المعلقة بحرية الصحافة والأوضاع المادية وأزمة الصحف المتوقفة ومستقبل الصحافة في ظل تعدد الوسائل".

جاء ذلك خلال كلمته بحفل افتتاح المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين الذي نظمته النقابة مساء اليوم السبت.