لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أمين عام "موتمر الصحفيين": الصحافة رئة المجتمع والمهنة تواجه العديد من التحديات

08:33 م السبت 14 ديسمبر 2024

المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمرو صالح:

قال وحيد عبدالمجيد أمين عام المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين، إن الصحافة هي رئة المجتمع، ومن الضروري فتح مسالكها الهوائية من خلال مناقشة التحديات التي تواجهها من الحين لآخر.

وأضاف عبدالمجيد، أن المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين فرصة لمناقشة تلك التحديات والتغلب عليها، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد 19 جلسة لمناقشة قضايا الإصلاح الإداري والتشريعي يتحدث فيها أكثر من ١٠٠ متحدث.

وتابع: "وذلك فضلا عن مناقشة القضايا المعلقة بحرية الصحافة والأوضاع المادية وأزمة الصحف المتوقفة ومستقبل الصحافة في ظل تعدد الوسائل".

جاء ذلك خلال كلمته بحفل افتتاح المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين الذي نظمته النقابة مساء اليوم السبت.

مؤتمر نقابة الصحفيين وحيد عبد المجيد الصحافة نقابة الصحفيين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
برودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة

إعلان

إعلان

بلينكن: أمريكا كانت على اتصال مباشر مع هيئة تحرير الشام السورية
الأهلي ضد باتشوكا.. ماذا يحدث في الملعب 974؟ (تغطية خاصة صور وفيديو)