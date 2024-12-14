الصحفية الفلسطينية رولا الدر: الصحفي على أرض غزة ناقلًا وشهيدًا ومصابًا

كتب- عمرو صالح:

قالت الصحفية الفلسطينية رولا الدر، إن الصحفي والمراسل المتواجد على أرض غزة ناقلًا وشهيدًا ومصابًا، مشيرة إلى أنها رأت الكثير من الصحفيين يسقطون أمام أعينها.

وأضافت "الدر" في كلمتها خلال افتتاح المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين،: "سنحمل الكلمة لآخر أنفاسنا حتى نستطع محاربة العدوان ويحاكم المجرم القاتل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

ووجهت التحية والشكر لمجلس نقابة الصحفيين المصرية، مؤكدة على أنهم وقفوا على قلب رجل واحد لدعم فلسطين.

يذكر أنه بدأ منذ قليل حفل افتتاح المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، الذي يقام تحت شعار "دورة فلسطين.. طريق إلى التغيير" بنقابة الصحفيين.

وذلك بمشاركة عدد كبير من الضيوف المصريين والعرب بالإضافة لوفد من الاتحاد الدولي للصحفيين والهيئات الصحفية والإعلامية المصرية، واتحاد الصحفيين العرب وممثلي نقابات الصحافة العربية، ورؤساء تحرير وكتاب صحفيون ومفكرون.

ويقدم الحفل الإعلامي الكبير جمال الشاعر، ويتضمن عددًا من الفقرات بينها كلمة لخالد البلشي نقيب الصحفيين، والدكتور وحيد عبد المجيد أمين عام المؤتمر، وأنتوني بيلانجي أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين، وناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، وكلمة للزميلة الفلسطينية رولا الدرة التي أصيبت في العدوان على غزة وفقدت أغلب عائلتها بين شهيد وجريح.