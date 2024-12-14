نقيب الصحفيين: المؤتمر العام السادس يأتي والصحافة تواجه تحديات كبيرة

كتب- عمرو صالح:

تصوير- محمود بكار:

قال الكاتب خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، جاء وسط تحديات كبيرة تواجه المهنة أبرزها حرية التعبير.

وأوضح "البلشي" في كلمته خلال المؤتمر، أن تحدي حرية التعبير أزمة ألقت بظلالها على أوضاع الصحف مما أدى إلى تراجع الأوضاع المالية للصحفيين، مشيرًا إلى أن أكثر من 70% من الصحفيين يعيشون بدخل مادي أقل من الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الدولة بـ 6 آلاف جنيهًا.

وتطرق "البلشي"، للحديث عن أعداد الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، قائلا إن ٢٤ صحفيًا محبوسًا احتياطيًا من بينهم ١٥ صحفي تجاوزت فترة حبسه عامين مطالبًا بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين والاستجابة لتوصيات الحوار الوطني.

وطالب نقيب الصفحيين، بإصدار تشريع قانوني يمنع سلب الحريات وحرية تداول المعلومات، مشيرًا إلى أن صوت الصحافة هو صوت المواطن، كما طالب بضرورة إغتنام فرصة المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين كفرصة لإزالة تحديات المهنة.

يذكر أنه بدأ منذ قليل حفل افتتاح المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، الذي يقام تحت شعار "دورة فلسطين.. طريق إلى التغيير" بنقابة الصحفيين.

وذلك بمشاركة عدد كبير من الضيوف المصريين والعرب بالإضافة لوفد من الاتحاد الدولي للصحفيين والهيئات الصحفية والإعلامية المصرية، واتحاد الصحفيين العرب وممثلي نقابات الصحافة العربية، ورؤساء تحرير وكتاب صحفيون ومفكرون.

ويقدم الحفل الإعلامي الكبير جمال الشاعر، ويتضمن عددًا من الفقرات بينها كلمة لخالد البلشي نقيب الصحفيين، والدكتور وحيد عبد المجيد أمين عام المؤتمر، وأنتوني بيلانجي أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين، وناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، وكلمة للزميلة الفلسطينية رولا الدرة التي أصيبت في العدوان على غزة وفقدت أغلب عائلتها بين شهيد وجريح.