وزير الإسكان يتفقد اللمسات النهائية لأنظمة التشغيل بأبراج المنطقة الشاطئية بالعلمين

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللمسات النهائية لأنظمة تشغيل (المياه والصرف والتكييف ومكافحة الحريق) للمرحلة الأولى بأبراج المنطقة الشاطئية، كما تجول بـ "كمبوند مزارين" بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة سير العمل.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن المرحلة الأولى من أبراج المنطقة الشاطئية، تضم 15 برجًا، جار الانتهاء من تنفيذ أعمال التشطيبات بها، كما يجرى تنفيذ عدد آخر من الأبراج بالمنطقة، وعددها 8 أبراج يجرى تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية بعدد منها، وتم تشغيل المنطقة الترفيهية التجارية، والتي تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم عددًا من المحال التجارية، وجراجًا يسع آلاف السيارات.

كما تجول وزير الإسكان داخل "كمبوند مزارين" بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة سير العمل بالمشروع، والمقام على مساحة 700 فدان، على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلًا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات، ويمر به طريق البوليفار، وهو أحد الطرق الرئيسية بالمدينة.

وشدد الوزير، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات، وخاصة الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتسليمها لحاجزيها فى المواعيد المحددة، وعدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، والاستعانة بالشركات الجادة لدفع معدلات العمل بالمشروعات.

واختتم المهندس شريف الشربيني، جولته التفقدية بمدينة العلمين الجديدة، بتفقد موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالمدينة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم الوحدات لحاجزيها.

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