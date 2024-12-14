تغير مفاجئ في حالة الطقس قبل بداية الشتاء.. الأرصاد تعلن التفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

قالت "الأرصاد"، بحسب بيان لها، إنه بدءًا من الثلاثاء المقبل الموافق 17 ديسمبر 2024، تشهد حالة الطقس، انخفاضًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، على شمال البلاد مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة يصاحبها نشاطًا للرياح، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وأضافت "الهيئة"، أنه بداية من غدٍ الأحد 15 ديسمبر 2024 وحتى الجمعة 20 ديسمبر 2024، يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للدفء على جنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن طقس الأحد 15 ديسمبر والإثنين 16 ديسمبر، يشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانًا، على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشارت إلى أن طقس الأحد 15 ديسمبر والإثنين 16 ديسمبر يشهد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء والصعيد، على فترات متقطعة.

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