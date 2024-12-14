التنمية المحلية: انطلاق الأسبوع الـ 20 من الخطة التدريبية للمحليات غدًا

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، انطلاق الأسبوع التدريبي الـ 20 من الخطة التدريبية المحليات بمركز التدريب للتنمية المحلية بسقارة، غدًا الأحد، بتنفيذ 3 برامج تدريبية وهي: منظومة خدمة المواطنين والتعامل مع الشكاوى، وتنمية مهارات القيادات في مجال كسب التأييد وبناء الدعم للقضية السكانية، والتعاقدات والشراء الحكومي وإدارة المخازن، للمديرين والعاملين بإدارات الشئون المالية بالمحافظات والوزارة، ويستفيد منها 130 متدربًا من جميع المحافظات.

وأكدت الدكتورة منال عوض، في بيان السبت، أهمية دورة منظومة خدمة المواطنين والتعامل مع الشكاوى الحكومية والتي يستفيد منها المدراء والعاملون بالمراكز التكنولوجية ومكاتب خدمة المواطنين ويتم تنفيذها بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومبادرة صوتك مسموع بالوزارة، والتي جاءت بخطة مركز سقارة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للوزارات والجهات المعنية بالدولة بإتاحة وتعزيز آليات التواصل مع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية وتلقي شكاواهم ومشاكلهم والعمل على سرعة حلها بما يعزز ثقة المواطن في الحكومة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن برنامج "تنمية مهارات القيادات في مجال كسب التأييد وبناء الدعم للقضية السكانية" يستهدف مهارات رؤساء الوحدات القروية، ونواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومنسق السكان بالقرية أو الحي، بالتعاون مع الوحدة المركزية للسكان بالوزارة، ويأتي في إطار حرص الوزارة على المضي قدما نحو الاستمرار في دعم التحسن في معدلات النمو السكاني والخصائص والتوزيع السكاني وتحقيق العدالة الاجتماعية وسد فجوات التنمية، والحد من الزيادة السكانية غير المبررة التي تلتهم جهود التنمية المبذولة من قبل الدولة وتحرم المواطن من الشعور بثمارها أو الخروج من دائرة الفقر وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

من جانبه، قال الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة، إن مركز تدريب وزارة التنمية المحلية بسقارة ينتهج استراتيجية لتطوير وبناء القدرات المعرفية والمهارية والفنية لرأس المال البشري المتمثل في موظفي الإدارة المحلية لتحقيق أهداف الوزارة في رفع الكفاءة المهنية وصولًا للهدف الأسمى والمتمثل في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما يلاقي تطلعاته.

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