صور.. تفاصيل خطة تطوير حديقة الأسماك بالزمالك

كتب- محمد نصار:

تفقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حديقة الأسماك بمنطقة الزمالك، وذلك في زيارة مفاجئة رافقه خلالها الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأكد وزير الزراعة، أهمية العمل على التطوير المستمر الحديقة وأقسامها، والعناية بها، باعتبارها متنفسًا ومتنزهًا مهمًا للمواطنين، بمحافظات القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لها.

وأكد الوزير، خلال الجولة، أهمية حديقة الأسماك كأحد أهم المعالم السياحية والثقافية في مصر، ووجه بتنفيذ خطة شاملة لتطوير الحديقة تشمل: رفع كفاءة البنية التحتية، وتجديد المسطحات، وتطوير الأحواض، إضافة إلى تنويع الخدمات بها للتيسير على الزائرين وتوفير سبل الراحة لهم، من خلال توفير المزيد من المرافق الترفيهية، مثل أماكن للجلوس، وممرات للمشي، ومساحات مخصصة للأطفال.

وشدد "فاروق"، على أهمية أن تعود حديقة الأسماك التاريخية وجهة سياحية جاذبة، ومهمة، ومقصد سياحة داخلية وخارجية، فضلًا عن طلاب المدارس والجامعات والرحلات التعليمية التثقيفية.

ويعود تاريخ إنشاء حديقة الأسماك، إلى عهد الخديوي إسماعيل في عام 1867، حيث تبلغ مساحتها مضافًا إليها مجموعة الحدائق النباتية المجاورة لها نحو 9 أفدنة ونصف الفدان، وتتكون من مدخل من فتحتين تشبه فتحة خياشيم السمك وخلفها منطقة البهو، وفي جانب الفتحتين يوجد زعنفتان جانبيتان خلفهما ممرات الحديقة الأربعة.

كما تعتبر الحديقة، إحدى العلامات التاريخية المميزة في حي الزمالك.

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