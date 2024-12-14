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وزير الكهرباء: إنشاء خلايا شمسية بقدرة 600 ميجاوات بنظام بطاريات التخزين

03:30 م السبت 14 ديسمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    إنشاء خلايا شمسية بقدرة 600 ميجاوات بنظام بطاريات التخزين
  • عرض 10 صورة
    إنشاء خلايا شمسية بقدرة 600 ميجاوات بنظام بطاريات التخزين
  • عرض 10 صورة
    إنشاء خلايا شمسية بقدرة 600 ميجاوات بنظام بطاريات التخزين
  • عرض 10 صورة
    إنشاء خلايا شمسية بقدرة 600 ميجاوات بنظام بطاريات التخزين
  • عرض 10 صورة
    إنشاء خلايا شمسية بقدرة 600 ميجاوات بنظام بطاريات التخزين
  • عرض 10 صورة
    إنشاء خلايا شمسية بقدرة 600 ميجاوات بنظام بطاريات التخزين
  • عرض 10 صورة
    إنشاء خلايا شمسية بقدرة 600 ميجاوات بنظام بطاريات التخزين
  • عرض 10 صورة
    إنشاء خلايا شمسية بقدرة 600 ميجاوات بنظام بطاريات التخزين
  • عرض 10 صورة
    إنشاء خلايا شمسية بقدرة 600 ميجاوات بنظام بطاريات التخزين
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كتب- محمد صلاح:

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وزارة الكهرباء تستهدف إضافة 14,000 ميجاوات من طاقة الرياح و8,000 ميجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأشار "عصمت"، خلال افتتاح محطة أبيدوس الشمسية بقدرة 500 ميجاوات في أسوان، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن استراتيجية مصر 2040 تستهدف إضافة 65,000 ميجاوات من الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود.

وأوضح أن المرحلة الثانية من مشروع محطة أبيدوس الشمسية ستضيف 1,000 ميجاوات جديدة، وستنفذها أيضًا شركة إميا باور الإماراتية.

وتابع: هذه المرحلة ستتضمن 600 ميجاوات بنظام بطاريات التخزين لأول مرة في مصر، لضمان استمرارية ضخ الطاقات المتجددة إلى الشبكة الكهربائية على مدار الساعة.

وأبرز الوزير، أهمية هذه المشاريع في تعزيز مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة المصري، مؤكدًا أن هذه الخطوات تندرج ضمن خطة شاملة لتحقيق استدامة الطاقة في مصر.

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بطاريات التخزين الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء
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