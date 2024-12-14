ميناء دمياط يستقبل 3 سفن جديدة خلال 24 ساعة

كتب- محمد نصار:

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانًا أعلن فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن بينما غادر 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء لـ 28 سفينة.

وبحسب البيان، بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28349 طنًا تشمل: 8952 طن يوريا، و1700 طن مولاس، و9800 طن أسمنت معبأ، و1286 طن كلينكر، و6611 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 12572 طنًا تشمل: 2300 طن ذرة، و1070 طن خردة، و4428 طن حديد، و1700 طن فول صويا، و2000 طن أبلاكاش، و4007 رؤوس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1074 طنًا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1918 حاوية مكافئة، والحاويات الوارد 464 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3295 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح لـ 7795 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 144100 طن، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 3560 حركة.

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