الرئيس السيسي يٌرسل برقية لنظيره البرازيلي بعد تعرضه لوعكة صحية

كتب- محمد سامي:

أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية إلى الرئيس البرازيلي "إيناسيو لولا دا سيلفا"، متمنيًا له الشفاء العاجل بعد الوعكة الصحية التي ألمت به.

وعبر الرئيس، في البرقية، عن أصدق تمنياته بسرعة شفائه وعودته قريبًا إلى ممارسة مهامه كزعيم مرموق وسياسي بارز يسعى دائمًا لنشر وترسيخ مبادئ العدالة والاحترام المتبادل بين دول العالم.

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