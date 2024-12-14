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الرئيس السيسي يٌرسل برقية لنظيره البرازيلي بعد تعرضه لوعكة صحية

03:23 م السبت 14 ديسمبر 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية إلى الرئيس البرازيلي "إيناسيو لولا دا سيلفا"، متمنيًا له الشفاء العاجل بعد الوعكة الصحية التي ألمت به.

وعبر الرئيس، في البرقية، عن أصدق تمنياته بسرعة شفائه وعودته قريبًا إلى ممارسة مهامه كزعيم مرموق وسياسي بارز يسعى دائمًا لنشر وترسيخ مبادئ العدالة والاحترام المتبادل بين دول العالم.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي إيناسيو لولا دا سيلفا وعكة صحية
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