مخطط للتوسع بمنظومة الأسواق الحضارية بالجيزة.. المحافظ يكشف التفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

بحث المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مع ممثلي جهاز مستقبل مصر، مقترحًا للتوسع بمنظومة أسواق الجملة الحضارية بالمحافظة؛ بهدف القضاء على الأسواق العشوائية وتنمية منظومة التداول الخاصة بالسلع والمنتجات الزراعية بين أحياء ومراكز ومدن المحافظة.

وأكد "النجار"، أهمية المقترح ودوره في تسهيل نقل وتداول تلك المنتجات وتعزيز السيطرة على الأسواق وتوفير تجربة حضارية متكاملة تخدم الحركة التجارية داخل المحافظة والحركة المتبادلة بينها وبين المحافظات المجاورة.

تفاصيل مخطط للتوسع بمنظومة الأسواق الحضارية بالجيزة

أشار المهندس عادل النجار، إلى سعي المحافظة لتوفير تجربة حضارية متكاملة لنقل وعرض السلع والمنتجات الزراعية وتوفيرها بشكل دائم وبأسعار مناسبة للجمهور، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الصادرة في هذا الشأن.

واستمع محافظ الجيزة، خلال اللقاء، إلى سلسلة المشروعات التي نفذها الجهاز والخاصة بإنشاء أسواق شاملة والتي تتضمن إنشاء شبكة للتكامل بينها وبين أسواق التجزئة والتجار.

وناقش المحافظ، مع ممثلي الجهاز تجربة إنشاء الأسواق الإقليمية لصنع نقاط توزيع متكاملة بناءً على دراسات متخصصة فنيًا ولوجيستيا لتخدم قطاعات واسعة دفعة واحدة، قد تمتد لتشمل أكثر من محافظة للسوق الواحد، مما يقلل من عدد مرات التداول ويساعد على تخفيض تكلفة المنتجات عند عرضها للمستهلك النهائي.

ووجه المهندس عادل النجار، نائبه والسكرتير العام، بسرعة التنسيق مع مسئولي جهاز مستقبل مصر والأجهزة المعنية داخل المحافظة لدراسة المقترحات وبيان آلية تنفيذها لبدء الأعمال على أرض الواقع.

وثمن "النجار"، الجهد الكبير الذي يبذله الجهاز من أجل دعم الموطنين، مؤكدًا دعمه الكامل لجهاز مستقبل مصر في إقامة مشروعات تعود بالنفع على أهالي المحافظة.

من جانبه، أشاد الوفد، بجهود محافظ الجيزة وحرصه على تنفيذ خطط التنمية التي تستهدفها الدولة على أرض المحافظة، معربًا عن بالغ تقديره لحرص محافظ الجيزة على مد جسور الصلة والتعاون مع الجهاز في العديد من المجالات لخدمة أهالي المحافظة.

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