تفاصيل اجتماع السيسي مع مستشار ومنسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي

كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، ومنسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي، بريت ماكجورك، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وحسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، والسفيرة الأمريكية بالقاهرة، هيرو مصطفى جارج.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية، واستعراض جهود الجانبين للتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة، حيث شدد الرئيس على أهمية التحرك العاجل لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، خاصة مع دخول فصل الشتاء، وتم التأكيد على حل الدولتين باعتباره الضمان الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف السفير محمد الشناوي، أن اللقاء تناول استعراض تنفيذ وسبل الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان باعتباره نواة لجهود التهدئة الإقليمية، وتطورات الوضع في سوريا، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد، الأهمية القصوى للحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا الشقيقة وأمن شعبها.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وحرص البلدين على مواصلة تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

اقرأ أيضًا:

تعرف على عقوبة عدم معالجة العامل حال إصابته أثناء العمل

إجازات 2025.. عدد الأيام وموعد أو عطلة في العام الجديد

أمطار وبرودة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة