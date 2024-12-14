وزير العمل: صرف 825 ألف جنيه تعويضات لأسر 3 من العمالة غير منتظمة بـ3 محافظات

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم السبت، الموافقة على صرف مبلغ 825 ألف جنيه تعويضات لأسر 3 من العمالة غير منتظمة تعرضوا للوفاة أثناء العمل في 3 محافظات هي: "الغربية، وبني سويف، والجيزة، وذلك بواقع 200 ألف جنيه لكل مُتوفى من بند المنحة المستحدثة في الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة بالوزارة.

كما تم صرف 25 ألف جنيه لعدد 5 من العمالة غير المنتظمة في محافظة المنيا؛ للمساهمة في رعاية صحية لهم ،بواقع 5000 جنيه لكل عامل.

وقال "جبران"، بحسب بيان، السبت، إن وزارة العمل تعمل خلال هذه الفترة على التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة والمشاركة في التأمين الصحي لهم واستخراج شهادات مزاولة حرفة وقياس مهارة لهم في إطار خطة الاستمرار في تقديم الدعم والرعاية لهم لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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