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بث مباشر.. مدبولي يفتتح أكبر محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بأسوان

12:37 م السبت 14 ديسمبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكبر محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في كوم أمبو بمحافظة أسوان.

يشارك في الافتتاح لفيف من القيادات يتقدمهم الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وسفير الإمارات بالقاهرة، وسفير اليابان بالقاهرة، ولفيف من قيادات قطاع الكهرباء.

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مصطفى مدبولي إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية محطة لإنتاج الكهرباء أسوان
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