طقس الأسبوع الأخير من الخريف.. منخفض جوي وكتل هوائية تضرب البلاد -فيديو

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن التوقعات الجوية للأسبوع الأخير من فصل الخريف لعام 2024.

حالة الطقس خلال الأسبوع الأخير من الخريف

أوضح محمود القياتي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن البلاد تتأثر في الوقت الحالي بمرتفع جوي أدى إلى استقرار الأجواء بشكل كامل، مع ظهور الشبورة المائية كظاهرة جوية سائدة.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تشهد استقرارًا ملحوظًا طوال اليوم، سواء في النهار أو الليل، مع وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر.

وأشار محمود القياتي، إلى أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، من المتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي جديد في الطبقات العليا من الجو، مما سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي، مع انخفاض في درجات الحرارة، كما سيصاحب ذلك نشاط رياح وهطول أمطار على السواحل الشمالية.

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