بعد قليل.. رئيس الوزراء يفتتح أكبر محطة طاقة شمسية بأسوان

كتب- محمد صلاح:

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، أكبر محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في كوم أمبو بمحافظة أسوان.

ومن المقرر أن يشارك لفيف من القيادات يتقدمهم الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وسفير الإمارات بالقاهرة، وسفير اليابان بالقاهرة، ولفيف من قيادات قطاع الكهرباء.

ويرافق رئيس الوزراء، خلال زيارته لأسوان، عدد من القيادات ووفد من صحفي مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء لتغطية الحدث، حيث سيكون في استقبالهم محافظ أسوان، والمهندس أحمد صدقي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، والمهندس هشام كمال رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء.

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