"البيئة" تطلق ورش عمل تدريبية للجمعيات الأهلية من خلال برنامج إدارة المخلفات الصلبة

كتب- محمد نصار:

أطلقت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة "NSWMP – EU GREEN " سلسلة من ورش العمل التدريبية للجمعيات الأهلية بمحافظة قنا وذلك بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي الألماني GIZ لعدد 35 جمعية وذلك في إطار رفع كفاءة مؤسسات المجتمع المدني لتنمية المجتمع وخدمة البيئة بحضور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وحازم عمر، نائب المحافظ، وممثلي الجمعيات الأهلية والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وممثلي هيئة التعاون الدولي الألماني giz، ووحدات إدارة المخلفات، واستشاري البرنامج الوطني في المحافظة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هذه التدريبات تأتي ضمن جهود الوزارة وخطة عمل البرنامج الوطني لرفع كفاءة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية على تنمية مهاراتهم ونقل مهارات المتدربين ومعارفهم المكتسبة إلى متدربين آخرين مما يساعد على دعم مشروعاتهم وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة دخلهم وتحسين أحوالهم المعيشية إلى جانب الحفاظ على البيئة من خلال تلك المشروعات ومن ثم الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق أبعاد بيئية واقتصادية واجتماعية، مشددة على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تنمية المجتمع وفي تنفيذ مشروعات مبتكرة بمجالات حماية البيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، والتغير المناخي، والاقتصاد الدائري.

وشددت ياسمين فؤاد، على دورهم المحوري في مساعدة الوزارة على تحقيق هذا الهدف، مشيرة إلى أن المشروع الممول من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي سيقوم بتدريب ما يقرب من 170 جمعية أهلية بالمحافظات الأربع: قنا، وأسيوط، والغربية، وكفرالشيخ، ومختلف محافظات الجمهورية على تحليل المشكلات المجتمعية وإيجاد حلول مبتكرة لها، وصياغتها كمقترحات لمشاريع متكاملة.

من جانبه، أكد خالد عبد الحليم، محافظ قنا، خلال كلمته، أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم الوحدات المحلية من خلال جمع ونقل المخلفات الزراعية والبلدية في القرى والنجوع، وشدد على أهمية تنظيم العمل بشكل احترافي مع مراعاة الجوانب الفنية والمالية، مشيرًا إلى تعزيز العمل التنموي ودعم المشاريع المبتكرة للجمعيات الأهلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الحكومية الخدمية مضيفا ان هذه الشراكة تعزز تبادل الخبرات الفنية والأفكار الجديدة، مما يعكس التزامًا مشتركًا بتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، والتصدي للتحديات البيئية.

عُقد التدريب على مدار 10 أيام وتضمن كيفية إعداد وكتابة مقترح مشروع يشتمل على الأهداف العامة والفرعية، وإجراءات الموازنة، وآليات المتابعة والتقييم، إلى جانب آليات إعداد المقترح وما تتضمنه من خلفية المشروع، مؤسسية الأهداف، وتحليل المشكلات والأنشطة الخاصة بكل هدف بالإضافة إلى خطة العمل، وإدارة المخاطر، والهيكل التنظيمي، وتحديد الاحتياجات.

كما قدم خلال الورشة، ممثلو وزارة البيئة والمحافظة، عروض تفصيلية عن الاقتصاد الدوار وتغير المناخ وإدارة المخلفات إلى جانب عرض جهود وزارة البيئة والمحافظة في إشراك منظمات المجتمع المدني في منظومة الجمع والنقل على مستوى القرى بالمحافظة والإجراءات اللازمة في هذا الشأن، كما تضمن التدريب خطوات إعداد الموازنة والتكاليف والإرشادات المرتبطة بتقديم المساهمات المحلية.

جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة يُعد من أكبر المشروعات في مصر، وينفذ في 4 محافظات، هي: كفر الشيخ، والغربية، وقنا، وأسيوط.

ويجمع البرنامج بين مكونين "فني ومالي" لإنشاء منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة، بهدف الحفاظ على البيئة والصحة العامة، كما يقدم البرنامج دعمًا فنيًا لوحدات إدارة المخلفات بالمحافظات المستهدفة، لرفع كفاءة العاملين من الجوانب الفنية والمالية والتعاقدية، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المنظومة، بما يسهم في تطويرها، وخلق فرص استثمارية واعدة وفرص عمل جديدة.

اقرأ أيضًا:

هل يحمي قانون العمل الجديد من الفصل التعسفي؟

شبورة كثيفة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الجمعة بدرجات الحرارة

شركات السياحة عن الحج بطرق غير شرعية: غرامات وحبس في انتظار المخالفين

مستشار الرئيس للصحة يحسم الجدل بشأن الفيروسات الغامضة