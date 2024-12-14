رئيس "التنظيم والإدارة" يستقبل المقررة الخاصة بمصر في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان

كتب- محمد نصار:

استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أوجانا ليتا موسيني، المقررة الخاصة بمصر في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بحضور السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

يأتي ذلك في إطار زيارتها لمصر، حيث تفقدت مركز المسابقات وتقييم القدرات التابع للجهاز، واطلعت على التجربة المصرية في الإصلاح الإداري، وخاصة فيما يتعلق بتقييم قدرات وتنمية الموارد البشرية، وآليات التوظيف في المؤسسات الحكومية.

ورحب رئيس الجهاز، بـ أوجانا ليتا موسيني، مؤكدًا الحرص على تعزيز التعاون "الأفريقي الأفريقي"، مستعرضًا في هذا الصدد أوجه التعاون الثنائي بين الجهاز والوزارات والأجهزة النظيرة في عدد من الدول الأفريقية في مجال الإدارة العامة، ومنها سيراليون، وأوغندا، والسودان، وجنوب السودان، وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى المشاركة في المحافل القارية ومنها عضوية الجهاز في الجمعية الأفريقية للإدارة العامة، حيث يشغل رئيس الجهاز منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي للجمعية.

وأكد رئيس الجهاز، أن ملف الإصلاح الإداري حظي بدعم القيادة السياسية بشكل غير مسبوق، وهو ما أسهم في تنفيذ إصلاحات جوهرية لمنظومة الإدارة العامة في الجهاز الإداري للدولة، مستعرضًا جهود الإصلاح الإداري الذي بدأته الدولة المصرية منذ عام 2014 حيث وضعت خطة الإصلاح الإداري بمحاورها الخمسة، وهي الإصلاح التشريعي، والإصلاح المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات، وبناء وتكامل قواعد البيانات، وتحسين الخدمات العامة، لافتًا إلى أن ثمار جهود الإصلاح الإداري أسهمت في تهيئة بيئة ملائمة للانتقال بمؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة.

كما استعرض الدكتور صالح الشيخ، تجربة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إنشاء منظومة موضوعية مميكنة، تستخدم في عملية التوظيف وتقييم العنصر البشري، حيث أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات استنادًا لنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية، ويتم تقييم موظفي الجهاز الإداري للدولة بهدف التدريب أو الترقي أو تولي المناصب القيادية أو الوظائف العامة، كما تم وضع منظومة إلكترونية متكاملة ومعتمدة لتقييم المتقدمين للوظائف الحكومية بدون أدنى تدخل بشري، حيث تم إنشاء بنوك أسئلة إلكترونية تتضمن آلاف الأسئلة المعدة من قبل مجموعة من الخبراء والمتخصصين كلًا في مجاله، وتم اعتماد المركز دوليًا، كما يضم المركز قاعات مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في اطار التزام الدولة بتخصيص 5%؜ على الأقل من تلك الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للقانون.

واصطحب الدكتور صالح الشيخ، أوجانا ليتا موسيني، في جولة بمركز تقييم القدرات، حيث أعربت عن إعجابها بالتجربة المصرية التي تطبق معايير الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين المتقدمين للوظائف في المؤسسات الحكومية، مؤكدة أهمية نقل الخبرة والتجربة المصرية في الإصلاح الإداري إلى الدول الأفريقية الأخرى.

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