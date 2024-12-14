بدء ضخ المياه تدريجيًا لـ 10 مناطق بالقاهرة بينها حلوان والتبين وكفر العلو

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه التبين وأعمال الصيانة الكهربائية باللوحات الرئيسية المغذية للمحطة ورافع فيضي الخاص بالمحطة.

يأتي ذلك بعد الدفع بجميع المعدات والأجهزة والفنيين والمهندسين لإنهاء أعمال الإصلاح وتم الفتح وجار ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع.

وأعربت الشركة عن أسفها بشأن فترة انقطاع المياه، موضحة أنها لظروف خارجة عن إرادتها.

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