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مصطفى بكري يكشف مفاجأة عن هروب بشار الأسد إلى روسيا

12:24 ص السبت 14 ديسمبر 2024

بشار الأسد

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كتب- حسن مرسي:

كشف الإعلامي مصطفى بكري الساعات الأخيرة لبشار الأسد قبل سقوط نظامه بسوريا يوم 8 ديسمبر من الشهر الجاري طبقا لما نقلته وكاله رويترز ولما اجراه من بعض الاتصالات.

وقال الاعلامي مصطفى بكري خلال برنامج "حقائق واسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد" أنه في يوم 7 ديسمبر ذهب بشار الأسد إلى مكتبه وجلس يتابع التطورات حتى وقت متأخر وعرف أن الأمر أصبح في غاية الخطوره وان الجيش أصبح غير قادر على صد هجمات الميليشيات.

ولفت مصطفى بكري إلى أن بشار الأسد عرف أن قيادات بالجيش السوري أصدرت أوامر للضباط والجنود بترك مواقعهم والذهاب لأماكن مجهولة.

وأوضح الاعلامي مصطفى بكري أن بشار الاسد عندما بدأت الميليشيات المسلحة التحرك نحو دمشق قام بارسال اسرته الى روسيا.

وتساءل مصطفى بكري كيف سقطت حمص وحلب وحماة في يد الجماعات المسلحة دون إطلاق رصاصة واحدة.

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