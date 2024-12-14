أمطار وبرودة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم السبت وحتى الخميس 19 ديسمبر 2024.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد البلاد اليوم السبت، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء على شمال الصعيد ووسط سيناء.

كما توقعت اضطراب حركة الملاحة البحرية وعلى البحر المتوسط وخليج السويس وسرعة الرياح 60 كم|س وفرص لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتتكون شبورة مائية على مناطق من الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها خلال يومي الأحد 16 ديسمبر والإثنين 17 ديسمبر 2024

واعتبارًا من يوم الثلاثاء، تنخفض درجات الحرارة، بقيم تتراوح ما بين 3:2 درجات على مناطق من شمال البلاد وسقوط أمطار متفاوتة الشدة يصاحب ذلك نشاط لحركة الرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

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