هل يحق لمجلس النواب إلغاء قانون الإيجار القديم ؟.. خبير يوضح

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور حسام سعيد عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والخبير القانوني، عن الصلاحية القانونية لمجلس النواب لإلغاء قانون الإيجار القديم وإصدار تشريع جديد يتم العمل به في العلاقة الإيجارية خاصة بعد حكم الدستورية العليا الأخير الذي ألزم البرلمان بإصدار تشريع من شأنه أن يحرك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية.

وقال سعيد لمصراوي، إن مجلس النواب له كامل الصلاحية في إلغاء أي قانون وإصدار بديل له في أي وقت وفقا للدستور، موضحًا أن مجلس النواب بإمكانه إلغاء قانون الإيجار القديم الحالي وإصدار قانون جديد.

وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير ألزم البرلمان بإصدار تشريع من شأنه رفع القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام عقود الإيجار القديم العاملة بقانون رقم 136 لسنة 1981.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتَين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

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