كيف تخطت صادرات مصر الزراعية الـ 5 مليارات دولار؟

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام محفوظ، وكيل وزارة الزراعة بالنوبارية، أن منتج الموالح المصرية غزى كل الأسواق العالمية وخاصة في إسبانيا وجنوب إفريقيا، مشيرا إلى أن مصر منذ 2019 تتصدر الترتيب العالمي بإنتاج نحو 2.3 مليون طن سنويا.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" على قناة صدى البلد: البرتقالة المصرية مفيش زيها في العالم، ومنتجنا مطابق للمواصفات القياسية العالمية، وهذا ساعد في فتح أسواق جديدة بدول العالم الكبرى.

واستكمل حسام محفوظ قائلا: مصر تشهد طفرة في الصادرات الزراعية حتى وصلت إيراداتها 5.1 مليار دولار مقارنة بما كانت عليه منذ عامين بـ 3.3 مليار دولار، منوها أن قارة أوروبا تفضل برتقال العصائر المصري أما الخليج يفضل صنف أبو سرة عالي السكريات.

وشدد حسام محفوظ على أن مصر صادرات البرتقال تمثل 80% من الموالح والباقي للمندرينات واليوسفي، ولدينا زراعات لمحاصيل الموالح تعادل تلت مساحة مصر المزروعة.

اقرأ أيضًا:

"الصحفيين" تطلق غدًا مؤتمرها العام السادس بحفل افتتاح كبير بحضور عربي ودولي

شاهد أحدث تصوير جوي للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق